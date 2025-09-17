Рейд по постановке на воинский учет прошел в Чехове

Профилактические мероприятия по выявлению тех, кто получил гражданство, но не встал на воинский учет, проводятся в округе на постоянной основе. На этот раз проверку провели на оживленном участке дороги на Советской площади.

В ходе мероприятий сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Чеховскому гарнизону совместно с представителями Госавтоинспекции и военного комиссариата проверили, граждан, осуществляющих трудовую деятельность в муниципальном округе, на соблюдения требований законодательства по воинскому учету.

В ходе мониторинга проверили более 50 водителей такси, которые работают в местных автопарках и занимаются пассажирскими перевозками. В результате сотрудники профильных служб выявили трех лиц, получивших российское гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва на военную службу. Им вручили повестки в военный комиссариат Чехова, где будет принято решение о их постановке на воинский учет.