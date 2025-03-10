Рейд по постановке бывших мигрантов на воинский учет провели в Солнечногорске

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета России по Солнечногорскому гарнизону совместно с полицией, администрацией округа и военным комиссариатом регулярно инспектируют места проживания бывших иностранных граждан, которые получили гражданство Российской Федерации, но не встали на воинский учет. Всего во время рейда проверили 48 человек.

Комиссия обошла хостелы, общежития и заброшенные сооружения территориального отдела Андреевка. Эти места посетили на основании жалоб местных жителей. Проверить удалось более 48 человек, из них 15 отправили в полицию для более тщательного осмотра, в шести случаях составили протокол за нарушение миграционного законодательства.

Еще несколько человек передали представителям военкомата. Военные следователи рассказали им, что получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке можно при заключении контракта о прохождении военной службы. Четыре человека эти договора заключили.