Рейд по поиску водителей-должников прошел в Воскресенске

Исполнительно-розыскные мероприятия провели автоинспекторы и сотрудники органов принудительного исполнения. В ходе рейда были проверены 64 автомобиля, среди водителей выявлены два должника по исполнительным производствам.

Во время проверки автоинспекторы останавливали транспортные средства, а судебные приставы по базам данных выясняли, имеются ли у водителей задолженности по исполнительным производствам или непогашенные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

У одного из должников на месте арестовали автомобиль. Владельцу разъяснили, что в случае уклонения от погашения задолженности в полном объеме в течение 10 дней, его машину направят на принудительную реализацию.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей своевременно оплачивать штрафы за нарушения ПДД. В противном случае последствиями могут стать арест имущества, ограничение выезда за границу и другие меры.