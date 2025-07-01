Рейд по пересечению незаконной миграции и учету граждан прошел в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск представители военного следствия, полиции, военкомата и администрации округа провели комплексное мероприятие по выявлению нарушений в сфере миграции и воинского учета. Особое внимание уделили бывшим иностранным гражданам, которые получили российское гражданство.

В одном из хостелов проверили свыше 40 человек — как иностранцев, так и натурализованных граждан.

«По итогам осмотра выявили лиц, получивших гражданство Российской Федерации и не вставших на воинский учет. Одиннадцать человек направили в военкомат для постановки. Подобные рейды проводим в округе на регулярной основе», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Также во время рейдов военные следователи информируют граждан о возможности упрощенного получения гражданства Российской Федерации при заключении контракта на прохождение военной службы. Как отметили в ведомстве, такие совместные проверки призваны обеспечить соблюдение законодательства и повысить обороноспособность страны.