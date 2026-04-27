Рейд по охране порядка и субботник провели волонтеры в Серпухове

Волонтеры дружины военно-спортивного патриотического клуба «Пересвет» 25 апреля провели комплекс мероприятий в Пущино и Оболенске. Они были направлены на обеспечение общественной безопасности и благоустройство.

В Пущино добровольцы организовали охрану правопорядка на выставке ретро-автомобилей. Они обеспечили безопасность участников, контроль за соблюдением порядка и оперативное реагирование на нештатные ситуации.

В поселке Оболенск дружина «Пересвет» совместно с сотрудниками Федерального медико-биологического агентства России провела масштабный субботник. Участники привели в порядок прилегающую территорию, очистили ее от мусора и подготовили объект к дальнейшей работе.

Оба мероприятия показали важность и социальную значимость подобных инициатив, демонстрируя пример ответственного отношения к безопасности и чистоте родного края.