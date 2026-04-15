Рейд по очистке от рекламы прошел на Пятницком шоссе в Солнечногорске

В Солнечногорске провели рейд по санитарной очистке территории вдоль Пятницкого шоссе от незаконно размещенных рекламных конструкций и объявлений. Работы охватили участок протяженностью свыше 45 километров, сообщил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В мероприятии приняли участие сотрудники отдела рекламы администрации муниципалитета и представители подрядной организации. В ходе рейда демонтировали 32 незаконные рекламные конструкции и очистили более 40 объектов от несанкционированных объявлений.

«Подобные рейды по устранению визуального шума и незаконной рекламы проводятся ежемесячно, а санитарная очистка осуществляется еженедельно. За самовольное размещение информации вне отведенных для этой цели мест предусмотрена административная ответственность», — сказал Кирилл Типографщик.

Он также напомнил, что для физических лиц штраф составляет от 1,5 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей.