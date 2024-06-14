Рейд по объектам несанкционированной торговли провели в Лобне

Фото: Администрация г.о. Лобня

Заместитель главы Лобни Елена Лапшинова провела проверку торговых объектов округа. Обнаруженные незаконные торговые точки ликвидировали.

В ходе инспекции Елена Андреевна осмотрела места несанкционированной торговли на улицах Ленина, 2/2 и Маяковского, 5б.

Также, продавцам имеющим необходимые разрешения на торговлю дали поручения, благоустроить прилегающую территорию и привести в порядок входные группы. Исполнение указаний проверят при следующем обходе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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