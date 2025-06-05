Рейд по незаконной транспортировке строительных отходов прошел в Истре

Сотрудники ГАИ организовали рейд и проверили водителей на незаконную перевозку строительных отходов. Они остановили более 30 машин и у трех из них были выявлены нарушения.

У автомобилистов не оказалось лицензии на перевозку строительного мусора. Один из водителей даже съехал с дороги и включил аварийку, чтобы не привлекать внимание госавтоинспекторов. Но это не сработало. Его автомобиль отправится на спецстоянку. Кроме того, все нарушители должны будут заплатить штраф. Для физического лица — это сумма от двух до трех тысяч рублей, для юридического лица от 100 до 250 тысяч.

В проверке приняли участие также сотрудники Минэкологии, Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, управления безопасности администрации муниципального округа и ГУРБ. Рейд проводили в нескольких точках Истры.

«Место мероприятия мы выбираем, исходя из наличия в данной локации большего количества свалок, строительных отходов и грунтов. Эти точки у нас отмечены, занесены в реестр отходов и свалок. По данным точкам работаем и привлекаем нарушителей, выдаем предписания и предостережения», — уточнил инспектор Министерства по содержанию территорий и ГЖН Московской области Олег Ветошкин.

Такие рейды проводятся еженедельно. Благодаря им уменьшается количество новых незаконных свалок, так как они выкидывают мусор не на специальные площадки, а создают новые и незаконные сборы мусора. С помощью этой проверки удалось предотвратить незаконный сброс стройотходов объемом 20 кубометров — это примерно как целый грузовик.