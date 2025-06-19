Рейд по нарушениям в сфере благоустройства прошел в Серпухове

Оперативная группа провела очередной мониторинг состояния общественных пространств в Серпухове. Участники выявили ряд нарушений, которые теперь предстоит устранить профильным специалистам.

Группа работает в округе с весны этого года. В нее входят в том числе сотрудники профильных ведомств администрации и надзорных органов.

Осмотры проходят каждую неделю. Особое внимание уделяют чистоте, соблюдению правил благоустройства, состоянию парковок и наличию незаконной рекламы на фасадах зданий.

По итогам этого рейда неокошенную траву обнаружили у домов № 38, 40 и 42 по Московскому шоссе. Также здесь выявили информационный стенд с отклеившейся информацией.

Кроме того, у домов № 41 и 43 по той же улице нужно убрать растительность рядом с трубами и заборами, удалить граффити.

Все факты нарушений передадут в работу ответственным лицам. Им дадут время на исправление дефектов.