Рейд по нарушениям миграционного законодательства прошел в Богородском округе

Проверка проводилась на территории одного из строящихся производственно-складских комплексов 8 апреля. Силовики выявили почти 20 человек, проживающих в Богородском округе нелегально.

В профилактическом рейде участвовали сотрудники МУ МВД России «Ногинское» совместно с членами Добровольной народной дружины Богородского округа. Основной целью было выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство России.

Полицейские проверили по информационным базам 18 граждан из республик ближнего зарубежья. В отношении четырех иностранцев составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации согласно статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ. Правонарушителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.