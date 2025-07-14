Рейд по миграционным нарушениям прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске проводится контроль за соблюдением миграционного и трудового законодательства. Мониторинг по выявлению незаконной миграции провели в поселке Голубое на семи торговых точках. С начала года в округе проведено уже более двух десятков подобных мероприятий.

В рейде приняли участие сотрудники управления потребительского рынка администрации городского округа, представители правоохранительных органов, а также добровольцы из народной дружины. Совместными усилиями были проинспектированы четыре нестационарных торговых объекта и три заведения общественного питания.

«По итогам рейда иностранные граждане, нарушившие нормы пребывания на территории нашего государства, были доставлены в отдел полиции. В отношении их ведутся процессуальные действия. Такие проверки проводим регулярно по поручению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Кроме того, в Солнечногорске постоянно проводятся рейды, направленные на борьбу с незаконной торговлей. В этих мероприятиях также участвуют представители регионального Минсельхоза. Инспекторы проверяют наличие необходимых разрешений, использование кассовых аппаратов, наличие медицинских книжек у персонала и соблюдение санитарных требований. С начала летнего сезона в округе было составлено семь административных протоколов, предусматривающих штрафы для нарушителей. В четырех случаях у нелегальных торговцев была конфискована незаконно реализуемая продукция.