Рейд по контролю за благоустройством прошел в парке «Жемчужина» в Серпухове

По инициативе главы городского округа Серпухов Алексея Шимко регулярно проводятся рейды для оценки состояния муниципальных территорий и объектов. Так, 2 июня в ходе очередного планового осмотра оперативная группа обнаружила ряд нарушений в парке «Жемчужина», на прилегающих участках и на перекрестке улиц Ворошилова и Звездной.

В парке выявлены недостатки, требующие скорейшего устранения. В частности, необходимо покосить траву и обновить покраску элементов инфраструктуры — работы уже включены в план комбината благоустройства. Однако более серьезные проблемы связаны с износом игровых и спортивных площадок, а также покрытий пешеходных дорожек и деревянных настилов, что создает потенциальную опасность для посетителей.

Реконструкция парка запланирована на 2026 год. В рамках нее будут установлены новые площадки и заменены изношенные покрытия.

Кроме того, неподалеку от парка выявлена точка незаконной розничной торговли. Нарушителю грозит штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей.

На пересечении улиц Ворошилова и Звездной обнаружено неправильное хранение большого объема строительного мусора рядом со строящимся торговым объектом. Строительная площадка не огорожена и не оборудована предупреждающими знаками.

Отдел торговли установит владельца объекта, а отдел муниципального контроля направит предписание об устранении нарушений.