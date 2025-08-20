Рейд по контролю пассажирских перевозок прошел в Жуковском

В городском округе Жуковский 20 августа состоялся совместный рейд сотрудников Управления регионального административно‑транспортного контроля, Управления безопасности администрации города и городского отдела ГИБДД. Мероприятие было направлено на выявление и пресечение нарушений при организации пассажирских перевозок.
В ходе рейда проверено более 30 автомобилей: инспекторы оценивали наличие отметок в путевых листах и техническое состояние транспортных средств.
Особое внимание уделялось прохождению водителями такси обязательного медосмотра и своевременности прохождения техосмотра.
По результатам проверок выявлены два автомобиля, осуществлявших перевозку пассажиров без необходимого специального разрешения. В отношении водителей составлены административные протоколы. Оба автомобиля перемещены на специализированную стоянку.
