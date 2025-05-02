Рейд по контролю оплаты проезда в общественном транспорте прошел в Химках

Специалисты административно-пассажирской инспекции и сотрудники администрации проверили соблюдение правил оплаты проезда в общественном транспорте. Подобные мероприятия проходят в муниципалитете дважды в день, чтобы обеспечить безопасность и порядок.

За нарушение правил оплаты проезда ответственность несут и пассажир, и водитель. Инспекция составляет административные протоколы на пять и две тысячи рублей соответственно.

Подобные рейды проходят по всему Подмосковью. Инспекторы дважды в день проверяют соблюдение правил в общественном транспорте.

«На сегодняшний день становится уже намного меньше нарушителей. Мы привлекаем к ответственности водителей в случае, если они нарушают правила», — отметил заместитель начальника административно-пассажирской инспекции межмуниципального управления «Северное» Карен Окопов.