Рейд по контролю оплаты проезда в общественном транспорте прошел в Химках

Специалисты административно-пассажирской инспекции и сотрудники администрации проверили соблюдение правил оплаты проезда в общественном транспорте. Подобные мероприятия проходят в муниципалитете дважды в день, чтобы обеспечить безопасность и порядок.
За нарушение правил оплаты проезда ответственность несут и пассажир, и водитель. Инспекция составляет административные протоколы на пять и две тысячи рублей соответственно.
Подобные рейды проходят по всему Подмосковью. Инспекторы дважды в день проверяют соблюдение правил в общественном транспорте.
«На сегодняшний день становится уже намного меньше нарушителей. Мы привлекаем к ответственности водителей в случае, если они нарушают правила», — отметил заместитель начальника административно-пассажирской инспекции межмуниципального управления «Северное» Карен Окопов.
Инспекторы отметили, что оплата — это гарантия безопасности и законности поездки. Электронная система отслеживает движение средств и улучшает транспортную инфраструктуру. Сообщить о нарушениях можно на портале «Добродел» или на официальном сайте профильного ведомства.
Депутаты объяснили, откуда взялся «подогрев воды» в платежках россиян
«Чем угостить?». Путин открыл гостям холодильник в своей кремлевской квартире
Бойца из ЛНР заподозрили в жестоком убийстве сослуживцев
Жители Новороссийска сообщили о пяти взрывах в небе
Около 10 мощных взрывов прогремели в Тамани
В Ростовской области БПЛА рухнул на жилой дом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте