Рейд по контролю грузового транспорта пройдет в Балашихе

С 12 по 18 мая 2025 года в Балашихе будет проходить профилактическая операция «Тахограф», направленная на снижение аварийности с участием грузопассажирского транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также наличие и исправность тахографов на транспортных средствах.

Анализ ДТП с грузовыми автомобилями показывает, что треть происшествий связана с нарушением графика труда и отдыха водителей. Основная причина — игнорирование правил безопасности как самими водителями, так и ответственными лицами автотранспортных компаний. Эти нарушения повышают риск аварий, угрожая жизни и здоровью участников дорожного движения.

Рейд «Тахограф» включает проверку технического состояния тахографов, которые фиксируют время работы и отдыха водителей, а также контроль соблюдения установленных норм. Такие мероприятия в Балашихе проводятся регулярно и помогают повысить дисциплину на дорогах, минимизировать аварийность и обеспечить безопасность жителей города.