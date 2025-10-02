Сегодня 09:14 Рейд по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей прошел в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Из-за участившихся случаев запаркованности контейнерных площадок в городском округе продолжаются рейды по эвакуации машин, чьи владельцы нарушают правила. Перекрывших проезд мусоровозам автомобилистам придется заплатить штрафы.

За последние три месяца в Подольске эвакуировали порядка 30 машин. Эти автомобили отправляют на штрафстоянку. Чтобы вернуть машину, владельцу нужно обратиться в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, где составляется протокол, выдается разрешение и, после оплаты услуг эвакуатора, транспортное средство можно забрать. Помимо этого владелец должен заплатить штраф в размере 2250 рублей.

«Эта работа в принципе ведется уже не первый год. Мониторинги проводятся довольно часто. Также два раза в месяц мы проводим ночные эвакуации», — рассказал инспектор территориального отдела № 4 министерства Дмитрий Захаров.

Все жители городского округа могут зафиксировать нарушение правил парковки при помощи раздела «Народный инспектор» приложения «Добродел». «Увидев машину, припаркованную рядом с контейнерной площадкой, можно сделать видео, отметить геолокацию местоположения, написать комментарий и нажать „отправить“», — пояснил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов. Далее эта информация поступает в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Специалисты совместно с сотрудниками ГИБДД устанавливают личность водителя и выписывают ему штраф.