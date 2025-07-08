Рейд по борьбе с незаконными сбросами отходов прошел в Можайском округе

Борьба с незаконными выбросами строительного мусора продолжается в муниципалитете. В минувшие выходные сотрудники администрации, ОМВД России по Можайскому округу и народные дружинники выявили несколько фактов нарушений законодательства.

Участники рейда пресекли случай несанкционированного сброса отходов. Так, в деревне Горетово мужчина начал выбрасывать строительный мусор рядом с контейнерной площадке, что является нарушением закона.

Специальные рейды по правильной утилизации строительного мусора и мониторинг ситуации регулярно проводят в Можайском округе, в том числе с использованием системы «Безопасный регион».

«Количество рейдов, пресекающих незаконный выброс строительного мусора в неустановленных для этого целей местах, будет только увеличиваться», — подчеркнула заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова.

Список легальных перевозчиков отходов опубликован на сайте. Там же можно оставить заявку на вывоз строительного мусора.