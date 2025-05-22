Рейд по борьбе с незаконным сжиганием мусора прошел в Ленинском округе

В Ленинском городском округе провели выездной рейд на территории промышленной зоны рядом с жилым комплексом «Май». Целью проверки стало выявление и пресечение случаев незаконного сжигания отходов.

Мероприятие организовали сотрудники администрации при участии уполномоченного инспектора государственного экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области.

«Мы получаем большое количество обращений от местных жителей по поводу загрязнения атмосферы продуктами горения. Вместе с активистами ЖК „Май“ и деревни Горки обследовали территорию, где могло происходить сжигание, однако в ходе рейда такие места не выявлены», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Виктории Морозовой.

В пресс-службе подчеркнули, что несмотря на отсутствие выявленных фактов сжигания отходов в ходе проверки, работа по предотвращению подобных правонарушений и охране чистоты воздуха будет продолжена.

«В приоритете для нас — благополучие жителей Ленинского округа, поэтому сделаем все возможное, чтобы привлечь нарушителей к ответственности», — подчеркнула Виктория Морозова.