Рейд по борьбе с незаконной торговлей прошел в Солнечногорске

Рейд по борьбе с незаконной торговлей прошел в поселке Андреевка под Солнечногорском. Сотрудники управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства округа вместе с полицейскими проверили передвижные торговые точки, а также наличие соответствующих разрешающих документов.

В ходе проверки специалисты осмотрели пять торговых площадок. На одной из нестационарных торговых точек было выявлено нарушение постановления Российской Федерации от 16 декабря 2024 года, запрещающего привлечение иностранных граждан к работе в таких местах. Правоохранительные органы задержали собственника для дальнейших разъяснений и составления протокола. Согласно действующему законодательству, за первое такое нарушение предусмотрен штраф, а в случае повторного нарушения иностранным гражданам может грозить депортация.

«Мы продолжаем активную работу по борьбе с незаконной торговлей. Эти рейды — не просто мера контроля, а наша ответственность перед гражданами. Наши действия направлены на создание комфортной и безопасной городской среды», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Такие рейды на территории Солнечногорска проходят регулярно по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В мероприятиях еженедельно участвуют сотрудники ОМВД, МЧС и администрации округа.