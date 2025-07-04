Рейд по борьбе с незаконной торговлей прошел в Солнечногорске

Работа по выявлению нарушений в сфере торговли продолжается на территории городского округа Солнечногорск. Сотрудники Управления потребительского рынка администрации совместно с представителями областного Минсельхоза провели проверку торговых точек, уделив особое внимание павильонам, торгующим овощами, фруктами и бахчевыми культурами.

В ходе инспекции было обследовано шесть торговых объектов. По результатам проверки владельцы двух из них были оштрафованы — им выписаны протоколы о нарушениях. Размер административных штрафов составляет от двух до пяти тысяч рублей. Кроме того, проверяющие предупредили о возможном демонтаже торговых объектов, установленных с нарушениями.

«Мы обращаем внимание на разрешительную документацию торгового объекта, наличие кассовых аппаратов, медицинских книжек и соблюдение санитарных норм», — сообщила начальник Управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации городского округа Солнечногорск Анна Мурадова.

Контроль за соблюдением правил торговли в Солнечногорске осуществляется регулярно. С начала летнего сезона было составлено семь протоколов, из которых в четырех случаях продукция была изъята.