Рейд по борьбе с нетрезвыми водителями завершат в Одинцове 10 ноября

Операция «Нетрезвый водитель» пройдет в Одинцовском округе с 4 по 10 ноября. Мероприятие направлено на борьбу и выявление пьяных водителей за рулем.

Главная цель операции: снизить количество дорожно-транспортных происшествий и сделать дороги безопаснее.

Полиция будет усиленно проверять городские улицы и искать нарушителей. Стоит отметить, что водитель, пойманный за рулем в нетрезвом виде, заплатит штраф 30 тысяч рублей и лишится прав на 1,5-2 года. Такая же санкция предусмотрена за отказ от медицинского освидетельствования. А уже повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

Если вы заметили пьяного водителя, то сообщите об этом по указанным ниже телефонам: 8 (495) 598-26-02; 8 (495) 597-99-55; 8 (495) 598-24-63.

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