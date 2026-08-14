Рейд по борьбе с нарушителями правил перевозки мусора прошел в Истре

В Истре прошел рейд по борьбе с нарушителями правил транспортировки мусора. Это часть системной работы Главного управления региональной безопасности Московской области по противодействию незаконной перевозки и сбросу твердых коммунальных отходов.

Особое внимание в ходе рейдов уделяется серым возчикам — физическим и юридическим лицам, которые через интернет-сервисы объявлений предлагают услуги по вывозу крупногабаритного мусора по заниженным ценам, а потом просто выбрасывают его в лесопарках, на обочинах дорог или официальных контейнерных площадках.

В рамках надзорного мероприятия сотрудники администрации, Госавтоинспекции, Минэкологии и Главного управления региональной безопасности, а также участковые уполномоченные полиции проверили 30 единиц техники в деревне Лешково. У трех автомобилей не оказалось необходимых разрешительных документов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

«Если физическое лицо несет ответственность от двух до трех тысяч рублей, то индивидуальные предприниматели и юридические лица уже соответственно обязаны будут оплатить штраф от 30 до 50 тысяч или от 100 до 250 пятидесяти соответственно», — сказал засруководителя ГУРБ Подмосковвья Артем Черепякин.

Всего в Истре с начала этого года прошло 10 рейдов, составлено двенадцать протоколов, на спецстоянку помещены восемь автомобилей. А на всей территории Подмосковья с начала года провели больше 2,5 тысячи рейдов. Удалось выявить четыре тысячи правонарушений, по которым еще проводится административное расследование. Уже составлено около 500 протоколов, 65 транспортных средств были изъяты и направлены на спецстоянки.