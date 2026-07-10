Рейд по безопасности вблизи железных дорог прошел в Солнечногорске

9 июля на станции Подсолнечная в Солнечногорске прошел очередной рейд, направленный на повышение осведомленности о правилах поведения на железнодорожных объектах. В мероприятии приняли участие представители администрации городского округа, Административно-пассажирской инспекции, «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании», «Волонтеры Подмосковья» и активисты молодежного центра «Подсолнух».

Участники рейда раздали информационные материалы пассажирам электричек. Им напомнили, что пересекать железнодорожные пути следует только по пешеходным переходам или специально оборудованным настилам, убедившись в отсутствии поезда. Также пассажирам посоветовали не отвлекаться на гаджеты, снимать наушники, не подходить близко к краю платформы и не прыгать с нее. Особое внимание уделили опасности трейнсерфинга — проезда снаружи поездов.

«Мы вновь говорим о простых, но жизненно важных правилах. Важно понимать ответственность за собственное здоровье и не подвергать себя опасности в суете. Всегда нужно помнить о тех, кто рядом — о ваших семьях», — обратился к жителям первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов.

Профилактические мероприятия в округе проводятся еженедельно. На железнодорожных объектах ежедневно ведется дежурство, а в образовательных учреждениях муниципалитета регулярно проходят уроки безопасности.