Рейд по безопасности провели на железнодорожном переезде в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Профилактический рейд, посвященный безопасности на железнодорожном транспорте, состоялся на переезде 63-го километра перегона Кубинка — Петелино. Мероприятие прошло в рамках Международного дня привлечения внимания к безопасности на железнодорожных переездах.

Представители администрации Одинцовского округа совместно с сотрудниками РЖД провели разъяснительную работу с водителями и пешеходами. Главной целью акции стало напоминание жителям о правилах поведения вблизи железнодорожных путей и предупреждение несчастных случаев.

Статистика показывает, что проблема остается актуальной. Количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах в границах Московской железной дороги продолжает расти.

Участники рейда проводили профилактические беседы, объясняли возможные последствия нарушений и вручали информационные памятки. Внимание уделялось как автомобилистам, так и пешеходам.