Рейд по безопасности прошел на железнодорожном вокзале Чехова

Мероприятие провели по поручению главы муниципалитета Михаила Собакина. В рейде приняли участие сотрудники управления благоустройства администрации округа и представители транспортной безопасности.

По указанию руководителя округа к профилактическому рейду, направленному на снижение смертности на железнодорожной инфраструктуре, также присоединился заместитель главы Александр Ротнов.

В ходе подобных мероприятий пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные листовки.

«Раздача информационных материалов стала неотъемлемой частью этих мероприятий — буклеты содержат советы о том, как вести себя рядом с железной дорогой, а также напоминают о том, что безопасность зависит не только от правил, но и от сознательности каждого человека», — отметил Александр Ротнов.

По итогам проведенного рейда замглавы отметил необходимость постоянно напоминать пассажирам о важной информации и правилах поведения на железной дороге.

Подобные мероприятия проводятся на территории округа на постоянной основе.