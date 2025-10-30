Рейд по безопасности прошел на железнодорожной станции в Солнечногорске

На железнодорожной станции Подсолнечная состоялась акция, направленная на профилактику случаев травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В ходе мероприятия пассажирам напомнили об основных правилах безопасности при нахождении вблизи железнодорожных путей и раздали информационные листовки.

В рейде приняли участие представители администрации городского округа, сотрудники Административно-пассажирской инспекции, представители структурных подразделений Октябрьской железной дороги, а также активисты из организации «Волонтеры Подмосковья».

Организаторы акции напомнили о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и пренебрежение элементарными правилами может привести к трагическим последствиям, включая летальный исход.

Представители инспекции привели статистические данные, согласно которым только с начала осени текущего года на территории Солнечногорска произошло три несчастных случая со смертельным исходом на объектах железнодорожной инфраструктуры. Всего же с начала года в городском округе было зафиксировано шесть подобных происшествий на станциях Березки-Дачные, Подсолнечная, Радищево и Сенеж.

Среди пострадавших оказываются люди разных возрастных категорий — от подростков до пожилых людей. Наиболее распространенной причиной несчастных случаев является пересечение железнодорожных путей в местах, не предназначенных для этого.

«Во время акции порядка 40 граждан проинформировали о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи железной дороги. Инспекторы донесли простую мысль: сэкономленные пять минут не стоят потенциальных рисков. Такие рейды проводим каждую неделю, чтобы жители и гости округа осознали ответственность за свои жизнь и здоровье», — подчеркнул глава Солнечногорска Константин Михальков.

Особое внимание в ходе рейда было уделено проблеме зацепинга. С подростками и молодыми людьми проводились беседы о недопустимости и крайней опасности проезда на крышах и других внешних частях поездов. В Солнечногорске также отмечаются случаи проявления этой опасной субкультуры. Так, в октябре текущего года 13-летний подросток умышленно зацепился за электропоезд и во время движения получил удар электрическим током, в результате чего получил серьезные травмы.