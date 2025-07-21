Административно-пассажирская инспекция Московской области вместе с территориальным управлением Истра, ЦППК, линейным отделом полиции Новоиерусалимская, отделом ПДН администрации муниципального округа Истра организовали проверку у железнодорожной станции «Истра». Местным жителям раздали более 500 информационных брошюр.
Сотрудники служб обсудили с пешеходами важность соблюдения правил безопасности. Кроме того, во время беседы пассажирам напомнили о штрафе размером до 1,5 тысячи рублей за переход железнодорожных путей на красный свет.
Такие рейды в округе проводятся на регулярной основе. Недавно сотрудники Госавтоинспекции проверили правильность пересечения железнодорожных путей водителями автомобилей. В мероприятии участвовали сотрудники ГИБДД, администрации и РЖД.
Такие рейды помогают уменьшить количество аварий и жертв на путях.
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Рейд по безопасности прошел на железнодорожной станции в Истре
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