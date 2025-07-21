Рейд по безопасности прошел на железнодорожной станции в Истре

Административно-пассажирская инспекция Московской области вместе с территориальным управлением Истра, ЦППК, линейным отделом полиции Новоиерусалимская, отделом ПДН администрации муниципального округа Истра организовали проверку у железнодорожной станции «Истра». Местным жителям раздали более 500 информационных брошюр.

Сотрудники служб обсудили с пешеходами важность соблюдения правил безопасности. Кроме того, во время беседы пассажирам напомнили о штрафе размером до 1,5 тысячи рублей за переход железнодорожных путей на красный свет.

Такие рейды в округе проводятся на регулярной основе. Недавно сотрудники Госавтоинспекции проверили правильность пересечения железнодорожных путей водителями автомобилей. В мероприятии участвовали сотрудники ГИБДД, администрации и РЖД.

Такие рейды помогают уменьшить количество аварий и жертв на путях.