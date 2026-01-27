Рейд по безопасности при перевозке детей провели в Ленинском округе

Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Акция была организована в местах массового пребывания граждан и носила разъяснительный характер.

«Профилактика и разъяснительная работа с водителями остаются одним из самых эффективных инструментов снижения детского дорожно-транспортного травматизма. Использование детских удерживающих устройств должно быть обязательным при каждой поездке, независимо от расстояния», — отметила инспектор группы пропаганды дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Ленинскому округу Ирина Чекмарева.

В ходе мероприятия сотрудники полиции напомнили водителям о требованиях, согласно которым перевозка детей допускается только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка. Водителям также напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности на парковочных пространствах и вручили тематические информационные материалы.

Всего было остановлено и проверено более 49 транспортных средств, нарушений правил перевозки детей не выявлено.

Совместно с подразделениями Госавтоинспекции на территории Ленинского округа регулярно проводятся профилактические рейды, в том числе мероприятия «Трезвый водитель», направленные на повышение дисциплины участников дорожного движения и обеспечение безопасности на дорогах.