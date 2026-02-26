Рейд по безопасности пассажирских перевозок прошел в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Сотрудники Госавтоинспекции 25 февраля провели в Солнечногорске профилактический рейд «Автобус». Девять инспекторов проверили техническое состояние транспорта, путевую документацию и соблюдение водителями режима труда и отдыха.

В мероприятии участвовали представители 1-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» и отдела технического надзора Госавтоинспекции Солнечногорска. С водителями провели профилактические беседы, направленные на повышение дисциплины и соблюдение правил дорожного движения.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков отметил, что такие рейды проводятся для снижения аварийности с участием пассажирского транспорта и пресечения нарушений со стороны водителей и перевозчиков.

Заместитель командира 1 роты 1 батальона 1 полка ДПС «Северный» Денис Шарамок сообщил, что длительные трехчасовые рейды проходят не менее трех раз в месяц, а также регулярно проводятся часовые мероприятия.

По данным Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, рейд «Автобус» организуется по всему региону. Контроль за безопасностью пассажирских перевозок остается приоритетным направлением работы службы.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте