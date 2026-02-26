Рейд по безопасности пассажирских перевозок прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Сотрудники Госавтоинспекции 25 февраля провели в Солнечногорске профилактический рейд «Автобус». Девять инспекторов проверили техническое состояние транспорта, путевую документацию и соблюдение водителями режима труда и отдыха.

В мероприятии участвовали представители 1-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» и отдела технического надзора Госавтоинспекции Солнечногорска. С водителями провели профилактические беседы, направленные на повышение дисциплины и соблюдение правил дорожного движения.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков отметил, что такие рейды проводятся для снижения аварийности с участием пассажирского транспорта и пресечения нарушений со стороны водителей и перевозчиков.

Заместитель командира 1 роты 1 батальона 1 полка ДПС «Северный» Денис Шарамок сообщил, что длительные трехчасовые рейды проходят не менее трех раз в месяц, а также регулярно проводятся часовые мероприятия.

По данным Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, рейд «Автобус» организуется по всему региону. Контроль за безопасностью пассажирских перевозок остается приоритетным направлением работы службы.