Рейд по безопасности на железной дороге провели в Солнечногорске

На платформе станции «Подсолнечная» в Солнечногорске 5 июня прошел профилактический рейд. Его цель — снизить количество травм на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В мероприятии участвовали сотрудники местной администрации, представители Российских железных дорог и активисты движения «Волонтеры Подмосковья». Во время рейда жителям раздавали информационные материалы с основными правилами безопасности. Особое внимание уделили проблеме «зацепинга».

Родителей призывают быть бдительными: интересоваться, чем занимаются их дети и где они находятся. Также нужно обращать внимание на специфические признаки, например, обувь на толстой платформе или перчатки с резиновым напылением. Эти вещи могут указывать на опасное увлечение.

«В летние каникулы, когда у ребят появляется больше свободного времени, риск несчастных случаев на железной дороге возрастает. Такие рейды направлены на формирование ответственного поведения, напоминая каждому, что соблюдение правил — залог сохранности жизни и здоровья», — подчеркнул замглавы округа Виталий Тушинов.

Профилактические мероприятия в округе проводят еженедельно. Кроме того, на железнодорожных объектах ежедневно дежурят, а в образовательных учреждениях регулярно организуют уроки безопасности.