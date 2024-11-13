Рейд по безопасности на железной дороге провели в Подольске

Пассажирам электричек напомнили о правилах безопасности на железной дороге. Профилактический рейд провели на платформе Кутузовская.

В мероприятии участвовали сотрудники администрации городского округа и представители Административно-пассажирской инспекции Подмосковья. Они раздали пассажирам около 50 листовок, в которых напоминаются основные правила поведения на железнодорожной платформе.

Главный аналитик отдела по транспортному обслуживанию населения и связи Елена Маховых отметила, что такие рейды особенно необходимы перед началом зимнего сезона. В условиях гололеда на железнодорожной платформе можно получить серьезные травмы, если не соблюдать правила безопасности.

В Подмосковье регионе реализуют комплекс мер по снижению количества смертельных случаев на железной дороге. Специалисты строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к железнодорожным путям, устанавливают камеры видеонаблюдения и проводят специальные дежурства.

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