Рейд по безопасности на железной дороге провели в Подольске

В ходе рейда пассажирам раздали более 150 информационных листовок. Участники рейда подчеркнули: категорически запрещено переходить железнодорожные пути в неположенных местах и перед приближающимся составом. Шум колес может создавать иллюзию, что поезд находится дальше, чем на самом деле. Также важно помнить о желтой линии на платформе — она обозначает минимально безопасное расстояние от края. Будьте внимательны и осторожны на железной дороге, берегите себя и своих близких.