Рейд по безопасности на железной дороге провели в Долгопрудном

Фото: Минтранс Подмосковья

Рейд по проверке соблюдения правил безопасности прошел на платформе Водники в Долгопрудном. Пассажирам раздали свыше 50 информационных листовок.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, для снижения смертности на ж/д инфраструктуре в регионе строят и ремонтируют пешеходные переходы, устраняют опасные тропинки, устанавливают камеры и проводят дежурства. Всего с начала года в Подмосковье провели более 200 таких рейдов.

Жителей призвали не отвлекаться на телефон и переходить пути только на зеленый сигнал светофора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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