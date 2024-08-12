Рейд по безопасности на железной дороге провели в Долгопрудном

Рейд по проверке соблюдения правил безопасности прошел на платформе Водники в Долгопрудном. Пассажирам раздали свыше 50 информационных листовок.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, для снижения смертности на ж/д инфраструктуре в регионе строят и ремонтируют пешеходные переходы, устраняют опасные тропинки, устанавливают камеры и проводят дежурства. Всего с начала года в Подмосковье провели более 200 таких рейдов.

Жителей призвали не отвлекаться на телефон и переходить пути только на зеленый сигнал светофора.

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