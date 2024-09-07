Рейд по безопасности на железной дороге провели в Балашихе

Сотрудники администрации городского округа Балашиха, РЖД и административно-пассажирской инспекции провели совместный рейд в Балашихе. Они напомнили правила безопасности на железной дороге пассажирам станции Ольгино.

Специалисты провели беседы с жителями и напомнили, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах, убедившись в отсутствии поезда. При приближении к железной дороге нужно снимать капюшон и наушники. Нельзя прыгать с платформы, залазить под вагоны и оставлять детей без присмотра.

В конце всем пассажирам раздали информационные брошюры с правилами поведения на железнодорожной станции.

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