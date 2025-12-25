Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Воскресенске

Оперативно-профилактическое мероприятие провели в преддверии новогодних праздников на железнодорожной станции «88 км». В рейде участвовали сотрудники администрации Воскресенска, линейного отдела полиции, представители ЦППК и «Московской дирекции пассажирских обустройств» РЖД, а также волонтеры.

Основной целью мероприятия было предупреждение несчастных случаев на железной дороге. Прохожим напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности вблизи транспортного объекта повышенной опасности.

Особое внимание уделили недопустимости перехода железнодорожных путей в неположенных местах, опасности нахождения близко к краю платформы, запрету использования смартфонов и наушников при приближении составов, а также необходимости контроля за детьми, находящимися на перроне.

Жителям также раздали информационные листовки с правилами поведения на железной дороге.