Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Воскресенске

В Воскресенске 5 марта на железнодорожной платформе «88 км» прошла профилактическая акция «Сохрани себе жизнь». Она направлена на предупреждение травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Организаторы совместили полезное с приятным: всех представительниц прекрасного пола поздравили с наступающим 8 Марта, вручили весенние цветы и напомнили о важности соблюдения правил безопасности.

«Сегодня мы совмещаем два прекрасных мероприятия: поздравляем всех женщин с Международным женским днем, а также проводим мероприятие, посвященное безопасности на железнодорожном транспорте. Мы желаем им улыбок, счастья и чтобы улыбки не омрачались, призываем соблюдать требования безопасности», — отметил заместитель главы городского округа Воскресенск Сергей Карасев.

Организаторами акции выступили сотрудники администрации округа совместно с активистами движения «Волонтеры Подмосковья» и представителями линейного отдела полиции железнодорожной станции «Воскресенск».