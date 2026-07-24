Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Солнечногорске

23 июля на станции Подсолнечная в Солнечногорске прошел профилактический рейд. В нем участвовали сотрудники администрации городского округа, представители Административно-пассажирской инспекции, «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании», «Волонтеры Подмосковья» и активисты молодежного центра «Подсолнух».

Пассажирам и прохожим напомнили о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание уделили опасности зацепинга — катания снаружи поездов. Участники рейда раздали информационные материалы и подчеркнули, что железная дорога — зона повышенной опасности, где нужно быть предельно внимательным. При пересечении путей необходимо пользоваться только пешеходными переходами или специально оборудованными настилами, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, не отвлекаться на гаджеты, снимать наушники, не подходить близко к краю и не спрыгивать с платформы.

«Мы видим положительные результаты нашего постоянного информирования граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократилось количество инцидентов на железной дороге в Солнечногорске. Администрация проводит еженедельные рейды, организует уроки безопасности в школах и дошкольных отделениях, участвует в общеобластных акциях „Сохрани себе жизнь“, — отметил первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Сотрудники администрации Солнечногорска ежедневно дежурят на станции, чтобы пресекать переход железнодорожных путей в несанкционированных местах и другие нарушения со стороны пассажиров.

«Были такие случаи на дежурстве, когда молодые люди пытались спрыгнуть с платформы, и приходилось проводить с ними беседу о безопасности нахождения на железной дороге. Ребята молодцы, прислушались и обещали в дальнейшем не совершать действий, которые могут привести к травматизму и смертельным случаям», — рассказал главный эксперт отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Солнечногорска Андрей Малышкин.

С начала 2026 года в городском округе на железной дороге произошло по два случая травмирования и гибели. Одно из происшествий на станции «Поварово-2» стало следствием зацепинга: подросток попытался проехать снаружи поезда, неудачно спрыгнул и попал под состав. Во избежание подобных случаев в городском округе усилили профилактику опасных молодежных субкультур.