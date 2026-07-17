Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Солнечногорске

16 июля на станции Подсолнечная в Солнечногорске прошел рейд, направленный на предотвращение несчастных случаев на железнодорожных объектах. В мероприятии участвовали представители администрации муниципалитета, Административно-пассажирской инспекции, сотрудники «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» и активисты движения «Волонтеры Подмосковья».

Во время рейда пассажирам электричек раздавали информационные памятки с правилами безопасности: пересекать пути нужно только по пешеходным переходам или оборудованным настилам, перед выходом на рельсы следует убедиться в отсутствии приближающегося поезда, запрещено использовать наушники и отвлекаться на экраны смартфонов при переходе через пути, нельзя подходить вплотную к краю платформы или пытаться спрыгнуть с нее.

«Мы вновь говорим о простых, но жизненно важных правилах. Важно понимать ответственность за собственное здоровье и не подвергать себя опасности в суете. Всегда нужно помнить о тех, кто рядом — о ваших семьях», — сказал первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

В муниципалитете системно ведется профилактическая работа. Рейды проводятся еженедельно, а на железнодорожных объектах организованы ежедневные дежурства.