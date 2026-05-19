Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Солнечногорске

На станции Подсолнечная состоялось мероприятие, нацеленное на повышение осведомленности о безопасности вблизи железнодорожных объектов. Участниками стали сотрудники местной администрации, представители Административно-пассажирской инспекции и активисты движения «Волонтеры Подмосковья».

Пассажирам раздавали листовки с основными правилами поведения на железнодорожных путях. Особое внимание уделили рекомендациям переходить пути только по специально оборудованным переходам и настилам, перед переходом проверять отсутствие приближающегося поезда, не пользоваться гаджетами и не слушать музыку в наушниках, а также не подходить близко к краю платформы и не прыгать с нее.

«Совместная работа всех служб направлена на предотвращение несчастных случаев на железной дороге. Такие акции проходят у нас регулярно, каждую неделю», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Кроме того, сотрудники отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации округа ежедневно дежурят на станции, чтобы предотвратить переходы путей в неположенных местах и другие нарушения.