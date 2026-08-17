Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Солнечногорске

Профилактическое мероприятие провели на железнодорожной станции Подсолнечная в Солнечногорске 13 августа. В рейде участвовали представители администрации муниципалитета, Административно-пассажирской инспекции, перевозчика «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» и «Волонтеры Подмосковья».

Целью рейда было повышение безопасности пассажиров и предупреждение травматизма. Пассажирам напомнили основные правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и раздали информационные памятки. Особое внимание уделили беседам с подростками об опасности «зацепинга».

Первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов подчеркнул, что безопасность на железной дороге напрямую зависит не только от работы профильных служб, но и от ответственности самих пассажиров. «Особенно важно донести до детей и подростков, что попытка проехать снаружи вагона или перейти пути в неположенном месте может привести к трагическим последствиям», — сказал он.

В Солнечногорске регулярно проводят профилактические рейды на железнодорожных объектах, а также ежедневно ведут на станциях дежурства, которые позволяют своевременно выявлять нарушения и предотвращать опасные ситуации.