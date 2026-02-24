Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Раменском

Волонтеры вышли к станции Есенинская, чтобы предупредить прохожих об опасностях вблизи путей. Они раздали листовки и объяснили, как сохранить жизнь в зимний период.

Станция не оборудована звуковой и световой сигнализацией, поэтому двигаться здесь нужно с особой осторожностью. Еще одна особенность — левостороннее движение поездов на Рязанском направлении.

«Поезд появится не с левой стороны, как мы привыкли, а с правой. При переходе нужно посмотреть направо, затем налево и только потом переходить, убедившись в безопасности», — рассказал главный эксперт отдела транспорта Виталий Кубраков.

В администрации округа добавили, что подобные рейды будут проводить на регулярной основе. Жителям и гостям напомнили: внимательность на путях спасает жизнь.