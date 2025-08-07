Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Раменском округе

Профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности на железной дороге провели на станции Бронницы. В рейде приняли участие представители администрации округа, линейной полиции, территориального управления «Кузнецовское», РЖД, Центральной пригородной пассажирской компании.

Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» раздали информационные листовки.

Рейд провели с целью напомнить гражданам о соблюдении правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также правил пересечения путей. Вблизи станции Бронницы расположена автобусная остановка, и пассажиры регулярно игнорировали работающую сигнализацию и приближающиеся поезда, торопясь попасть с электрички на автобус.

«В летний период автобусное сообщение работает более интенсивно — уменьшены временные интервалы между рейсами и увеличено количество транспорта на линии. Поэтому нет необходимости спешить, поскольку следующий автобус прибудет через несколько минут», — рассказал главный эксперт сектора транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского муниципального округа Виталий Кубраков.

Проведение подобных рейдов для снижения уровня травматизма и сохранения жизней граждан будет продолжено.