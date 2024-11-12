Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Коломне

Представители администрации Коломны совместно с волонтерами провели профилактический рейд на железнодорожной станции Голутвин. Они напомнили жителям, как правильно переходить ж/д пути и раздали тематические памятки.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в регионе работает комплекс мер по снижению количества смертельных случаев на железной дороге. Специалисты строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидирует несанкционированные подходы к ж/д путям, а также устанавливают камеры видеонаблюдения и проводят специальные дежурства.
В ведомстве призвали пассажиров к внимательности и осторожности, а также к неукоснительному соблюдению правил безопасности.
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