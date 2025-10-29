Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Домодедове

Профилактические мероприятия по соблюдению правил безопасности на железной дороге регулярно проводятся в городском округе. На этот раз местом проведения проверки стала станция Востряково.

Пассажирам раздали информационные памятки и проверили, как они соблюдают правила перехода путей и ведут себя на платформах. Кроме бесед с жителями, применяют и другие профилактические меры.

Главный инспектор управления дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Игорь Лебедев рассказал, что обустраиваются подходы к пешеходным переходам и устанавливаются «змейки» — зигзагообразные ограждения, задача которых — вынуждать людей замедлить ход и убедиться в отсутствии приближающегося поезда.