Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Домодедове
Профилактические мероприятия по соблюдению правил безопасности на железной дороге регулярно проводятся в городском округе. На этот раз местом проведения проверки стала станция Востряково.
Пассажирам раздали информационные памятки и проверили, как они соблюдают правила перехода путей и ведут себя на платформах. Кроме бесед с жителями, применяют и другие профилактические меры.
Главный инспектор управления дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Игорь Лебедев рассказал, что обустраиваются подходы к пешеходным переходам и устанавливаются «змейки» — зигзагообразные ограждения, задача которых — вынуждать людей замедлить ход и убедиться в отсутствии приближающегося поезда.
На железнодорожных путях устанавливают камеры видеонаблюдения, которые отслеживают, соблюдают ли пассажиры правила безопасности при переходе железнодорожных путей, и фиксируют лица нарушителей. Штраф составляет 1500 тысячи рублей.
Важным направлением также остается разъяснительная работа среди молодежи. «По отношению к прошлому году, зацеперов стало очень много. Каждый день мы находимся на линии и проводим лекции о безопасности на железной дороге», — сообщил инспектор по делам несовершеннолетних Ахин Агаев.