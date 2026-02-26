Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Дмитровском округе

Очередное профилактическое мероприятие состоялось на железнодорожном вокзале Дмитрова 24 февраля. Целью рейда было снижение травматизма на объектах железнодорожного транспорта, формирование культуры безопасности и повышение осведомленности населения о потенциальных рисках.

В мероприятии участвовали представители администрации Дмитровского муниципального округа, сотрудники транспортной полиции и активисты движения «Волонтеры Подмосковья». Они провели с пассажирами разъяснительные беседы и раздали информационные памятки.

Особое внимание было уделено правилам нахождения на платформах, переходу путей в строго отведенных местах, а также недопустимости использования гаджетов и наушников при пересечении железнодорожных путей.

Заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков подчеркнул важность комплексного подхода к вопросам безопасности.

«Мы проводим рейды, работаем с молодежью, но главное — это сознательность самих людей. Перебегать пути или отвлекаться на телефон — значит играть со смертью. Родителям — особое обращение: учите детей, что дорога — не площадка для игр», — напомнил Юрий Головков.