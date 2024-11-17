Рейд по безопасности на железной дороге прошел в Дмитрове

В Дмитровском городском округе прошло очередное мероприятие по усилению контроля на железнодорожной инфраструктуре. В рамках профилактических рейдов, организованных администрацией округа совместно с Линейным отделом полиции на железнодорожной станции Дмитров и линейным отделом МВД России на станции Москва-Савеловская, была проведена работа с пассажирами пригородных поездов.

Целью мероприятия стало предупреждение травмирования граждан на железной дороге. Сотрудники правоохранительных органов и представители администрации проводили беседы с пассажирами разных возрастов, напоминают о правилах безопасности и обращают внимание на необходимость соблюдения установленных норм. В некоторых случаях рейдовые группы останавливают нарушителей, что способствует повышению информированности жителей о безопасном поведении на железной дороге.

Особое внимание в ходе рейдов уделяется несовершеннолетним, так как именно эта категория граждан наиболее уязвима в ситуациях, связанных с железнодорожным транспортом. Участники мероприятий призывают жителей соблюдать правила безопасности, чтобы избежать травм и несчастных случаев.

Данные профилактические рейды проводятся по поручению заместителя главы Дмитровского городского округа Михаила Жукова и будут продолжаться в дальнейшем для обеспечения безопасности на территории округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».