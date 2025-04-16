Рейд по безопасности на железнодорожных путях прошел в Пушкино

Профилактический рейд, направленный на повышение безопасности на железнодорожных путях прошел в поселке Правдинский городского округа Пушкинский. Мероприятие организовали представители административно-пассажирской инспекции совместно с администрацией округа.
Целью рейда стлао информирование жителей поселка о правилах безопасности на железнодорожном транспорте и предотвращение травматизма.
В ходе рейда были распространены информационные памятки, содержащие ключевые правила поведения на железной дороге. Особое внимание уделялось следующим рекомендациям: снимать капюшоны и извлекать наушники при переходе через железнодорожные пути, всегда обращать внимание на горящий сигнал светофора при переходе через железнодорожные пути, не ходить вдоль путей.
Представители административно-пассажирской инспекции подчеркнули важность соблюдения этих правил для обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих.
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