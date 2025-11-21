Рейд по безопасности на железнодорожных путях прошел в Можайске

Пассажирам железнодорожной станции в Можайске напомнили правила безопасного поведения на путях. Профилактический рейд провели сотрудники администрации муниципалитета и транспортной полиции.

Сотрудники полиции и администрации раздали информационные памятки, в которых разъяснили гражданам правила поведения на железной дороге.

Особое внимание обратили на запреты, в том числе пересечение железнодорожных путей в неположенном месте. Во время рейда выявили нарушителей. На одного из них составили административный протокол и выписали штраф в размере 1,5 тысяч рублей.

«Железная дорога — это зона повышенной опасности, где беспечность недопустима. Каждый должен понимать, что тормозной путь поезда исчисляется сотнями метров, и у машиниста нет шансов вовремя остановиться, если на путях внезапно появится человек. Наша общая задача — сохранить жизни, и для этого необходимо неукоснительно соблюдать простые правила безопасности», — подчеркнула руководитель отдела транспорта и связи Единого дорожно-транспортного центра Юлия Жураковская.

Подобные рейды в Можайском округе проводят регулярно, чтобы снизить количество несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры.