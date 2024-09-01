Рейд по безопасности на железнодорожной станции провели в Химках

Сотрудники транспортного управления провели профилактическое мероприятие на железнодорожной станции в Химках. Они напомнили пассажирам правила безопасности на таких объектах.

Мероприятие организовали сотрудники линейной полиции, транспортного управления, РЖД и АПИ. Они поговорили с жителями о правилах поведения на платформах, напомнили, насколько опасно переходить железнодорожные пути в неположенных местах.

Специалисты также рассказали, как важно сохранять бдительность и быть внимательными при переходе проезжей части вблизи наземного транспорта. Каждый житель получил памятку.

Лекцию провели и для водителей. Им напомнили о необходимости соблюдать ПДД, а в преддверии учебного года усилить меры безопасности при перевозке детей и школьников.

Отметим, что такие профилактические рейды в Химках проходят регулярно.

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