Рейд по безопасности на железнодорожной станции провели в Чехове

Сотрудники транспортной безопасности провели рейд на ж/д станции «Чехов». Они проверяли соблюдение правил поведения пассажирами.

Жителям Чехова напомнили правила поведениях на железнодорожных объектах. В рейде поучаствовали сотрудники «РЖД», представители управления благоустройства администрации округа и муниципальный депутат Константин Безрукавый.

С пассажирами провели беседы, им раздали памятки о правилах безопасного поведения на железной дороге.

Специалисты отметили, что важно переходить ж/д пути только в оборудованных местах, соблюдать безопасное расстояние от движущихся составов.

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